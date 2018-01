Continuar a ler

A transferência de Yerry Mina, defesa de 23 anos do Palmeiras para o Barcelona deve ficar hoje concluída. Asprilla, ídolo colombiano, já deu os parabéns ao compatriota pela mudança, através do Twitter.



Sam Allardyce revelou que o Everton chegou a acordo com o Besiktas para a contratação de Tosun, avançado de 26 anos. O negócio terá rondado os 40 milhões de euros e o técnico espera que o turco possa ser opção frente ao Liverpool.



Mavropanos, defesa grego de 20 anos, é reforço do Arsenal, proveniente do PAS Gianninas, que terá arrecado cerca de 3 milhões de euros.



Nuno Espírito Santo quer o regresso de Robbie Keane ao Wolverhampton, clube onde o irlandês de 37 anos se estreou como profissional em 1997. Depois passou ainda por Tottenham, Liverpool, Inter, LA Galaxy, entre outros, encontrando-se atualmente ligado aos indianos do Atlético de Calcutá.

12H20 - Kepa Arrizabalaga apresentou-se noe o treinador deixou o aviso que "não tem autorização para fazer os testes no Real Madrid". O 'As' garante que isso já aconteceu.quer contratar Jmas o médio do Arsenal não está muito convencido com o desafio.pode estar a caminho de Istambul. Segundo a imprensa turca desta sexta-feira, o Galatasaray estará em negociações para garantir a contratação de Evra , que está sem clube desde novembro quando chegou a acordo para rescindir com o Marselha, na sequência do pontapé dado pelo francês a um adepto, antes do início do encontro da Liga Europa com o Vitória de Guimarães. já se encontra em Lisboa para fazer os testes médicos e assinar o contrato com o. O jovem brasileiro não prestou declarações à chegada.prepara-se para anunciar a contratação de, numa transferência que deverá render 15 milhões de libras (16,9 milhões de euros) ao Everton, clube onde o médio-centro fez a formação,já fez os testes médicos e o anúncio por parte dodeve estar iminente., que termina contrato com o Liverpool a 30 de junho, será jogador da, diz a 'Sky Italia'.oficializa a contratação deestá em negociações tendo em vista a contratação de mais um reforço para o plantel às ordens de Jorge Jesus. Trata-se de Josip Misic, médio internacional croata do Rijeka.O presidente da, Antonio Percassi,mas afasta a possibilidade da operação ser feita às custas da transferência de, médio que emprestado pelosobre o qual o clube italiano tem direito a opção de compra se pagar quatro milhões de euros aos encarnados até final da temporada.Depois de Inter e PSG,está agora a ser apontado aoA informação é do jornal 'The Times'.O diário 'The Times' avança que osubiu a oferta porpara 160 milhões de eurosO 'El Confidencial' avança que uma das três ofertas quetem para deixar o Real Madrid- A 'fome' de minutos depode ‘casar’ com a vontade de... contratar do O internacional português perdeu protagonismo no Milan com a chegada de Gattuso ao comando técnico e o empresário Jorge Mendes, segundo a imprensa italiana, já se encontra no mercado à procura de uma solução para o avançado de 22 anos, adquirido em julho por 38 milhões de euros.