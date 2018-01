Continuar a ler

12H30 - Sérgio Conceição disse este domingo, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril, marcado para segunda-feira, que oprocura "arranjar soluções" no mercado para "potenciar o grupo".estabelecido entre oe opara o empréstimo de, pelo que o médio está de regresso ao futebol europeu depois de há dois anos se ter transferido do Chelsea para o clube chinês, que partilha o proprietário com os italianos.O Enão conta come o empréstimo aopode ser a solução.estabeleceu à próxima sexta-feira como data limite para garantir a contratação de. A decisão da administração do clube de Old Trafford surge na sequência de notícias sobre o interesse do Liverpool no avançado que está em final de contrato com o Arsenal.A rádio Cadena Ser avança que ovai empenhar-se a fundo para contratarno final da temporada e que está até disposto a incluir Cristiano Ronaldo na proposta com que visa convencer oa negociar o brasileiro que contratou no verão passado, pagando ao Barcelona o valor que estava inscrito na cláusula de rescisão: 222 milhões de euros.- Dinheiro nenhum do Mundo. A ideia pode soar a exagero mas é isso, de facto, o que opensa sobre uma possível transferência deem janeiro. Segundo Record apurou, e porque o grande foco dos leões é a conquista do título, nem uma eventual (embora improvável) proposta de 100 milhões de euro s seria capaz, nesta altura, de convencer Bruno de Carvalho a abrir mão do internacional português.- Nos Estados Unidos, as equipas também procuram reforços para atacar a próxima Major League Soccer e depois de dispensaro Chicago Fire prepara-se para ter um novo jogador português. O lateral Rafael Ramos estará a caminho de Chicago, por troca com Cam Lindley que rumará ao Orlando City. Refira-se que o antigo defesa de Sporting e Benfica está no Orlando City desde julho de 2014.- As conversações entre Liverpool e RB Leipzig parecem ter tido a conclusão que o adversário do FC Porto na Champions pretendia e, segundo Record apurou,deve chegar estae domingo Liverpool para reforçar os reds já neste mercado de janeiro. Após pagar 75 milhões de euros para ter o médio da Guiné-Conacri, de 22 anos, no próximo verão, Klopp está disposto a pagar mais um valor para o ter já.O jornal francês ‘L’Equipe’ revelou que, por indicação de Antero Henrique, vai atacarChelsea no verão., antigo técnico do Benfica, recusou a hipótese de rumar ao. "Sou e serei o treinador do Espanyol. Estou muito feliz neste clube", disse.de 22 anos, assinou peloonde será companheiro de Adrien Silva até 2022., de 20 anos, é o alvo do Arsenal para render Alexis Sánchez. "É um bom jogador mas até agora nada há", disse Wenger, após uma alegada reunião entre os dois clubes., técnico do WBA, só admite perder o central inglês Evans até três dias antes do fecho do mercado – City e Arsenal querem-no.