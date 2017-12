Continuar a ler

9h16 - A Juventus tem sido apontada como o provável destino de Cristante, mas a Lazio também tem o jogador delegraph, el Manchester City está cerca de firmar al central del Southampton, Virgil Van Dijk, por 60 millones de libras (unos 80 millones de euros). ebaixo de olho. Certo é que a Atalanta poderá mesmo pagar 4 milhões ao Benfica para depois vender... por muito mais.



9h14 - Ricardo Quaresma pode estar de saída do Besiktas. O internacional português publicou esta terça-feira na sua conta de Instagram



9h12 - As recentes rescisões de contrato dos defesas Anderson Conceição e de Rúben Ferreira abriram duas vagas para a inscrição de novos jogadores e a prioridade do Chaves será a contratação de um ponta-de-lança.



9H10 - O FC Porto tem alguns jogadores debaixo de olho para esta temporada. Os dragões



Quaresma esclarece mensagem enigmática que tinha deixado no Instagram, acrscentando mais uma frase à mesma.O 'Telegraph' adianta que o Manchester City está perto de assinar contrato com Virgil Van Dijk, central do Southampton, por 80 milhões de euros.