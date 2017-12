O Estugarda quer Schürrle, informa o 'Rühr Nachrichten'.Ricardo Pereira, Corona ou Marega. Sérgio Conceição tem três opções prioritárias para o corredor direito do ataque e nenhuma delas passa por Hernâni. A situação do extremo complicou-se nas últimas semanas, sobretudo depois de não ter correspondido nos exames contra Belenenses e Portimonense.Marcelo Hermes está na mira do Cruzeiro para a reabertura do mercado, em janeiro. A informação foi veiculada pelo ‘Globo Esporte’, que cita declarações do empresário do lateral-esquerdo, Maickel Portela.O Barcelona está "muito perto" de contratar Arthur, informa o 'Sport', acrescentando que o Real Madrid também se quis meter na corrida.O 'Corriere dello Sport' avança que a Roma está interessada em Aleix Vidal, jogador que Monchi, diretor desportivo do clube italiano, conhece bem dos tempos do Sevilha.Diego Simeone autorizou a venda de Yannick Carrasco em janeiro. O treinador do Atlético Madrid preferiu ficar com Vrsaljko, diz o 'As'.- O 'Sport' refere que Umaro Embaló ocupa "um lugar predominante" na agenda do Barcelona, que segue vários jovens e nesse sentido adianta, citando o 'Mirror', que o Benfica já definiu o preço pelo jovem: 19 milhões de euros.Jogador em final de contrato com a Real Sociedad, o médio espanhol Sérgio Canales foi oferecido ao Sporting nos últimos dias.- O Sporting ainda não desistiu de Rúben Ribeiro e os próximos dias serão decisivos no que a este dossiê diz respeito. Com Marcelo já ‘bem atado’, a SAD verde e branca centra agora todas as atenções no médio-ofensivo de 30 anos, de forma a tentar ultrapassar o FC Porto.Luís Filipe Vieira deu indicações no sentido de não avançar qualquer dossiê que diga respeito a reforços até ao dérbi com o Sporting (3 de janeiro). O presidente encarnado considera que esse embate será importante para definir o posicionamento da SAD no mercado.- O Sporting está muito atento à situação do avançado do At. Madrid, Luciano Vietto . O jogador argentino, de 24 anos, não tem sido utilizado por Diego Simeone (dez jogos, ainda sem golos), ficará ainda com menos espaço de manobra com a integração de Diego Costa a partir de janeiro e os colchoneros procuram uma solução a curto/médio prazo. Gabriel Barbosa já não deverá voltar ao Benfica . Depois do empate (2-2) com o Portimonense na Taça CTT, o jogador seguiu para o Brasil para passar a quadra natalícia – foram vários os jogadores do plantel a rumar aos seus países para miniférias –, mas não voltou terça-feira a Lisboa, nem o fará esta quarta.Bom dia! Damos agora início a mais um dia de acompanhamento exaustivo do mercado de transferências. Acompanhe todas as movimentações.