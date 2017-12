We are delighted to confirm the appointment of Carlos Carvalhal as the club’s new manager.



Full story https://t.co/UV8NFIhxzD — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 28 de dezembro de 2017

8H25 - Fechado. Numa corrida ao sprint, o Sporting foi mais rápido e eficaz do que o FC Porto,



8H22 - Carlos Carvalhal, que recentemente deixou o Sheffield Wednesday devido aos maus resultados, pode estar a caminho da Premier League para assumir o lugar deixado vago por Paul Clement no comando do Swansea. Segundo avança o jornal inglês ‘ The Sun’, o treinador português integra a lista de candidatos para treinar equipa do compatriota Renato Sanches, que ocupa o último lugar da Premier League com apenas 13 pontos em 20 jogos.



8H20 - Apesar de não jogar há mais de um ano no Guangzhou Evergrande, devido a uma grave lesão, Jackson Martínez continua bem cotado e agora surge associado ao Besiktas. O colombiano surge como alternativa para o ataque, tal como Eto’o (Antalyaspor), caso o campeão turco venda Tosun ao Everton.



8H15 - Pouco utilizado no Borussia Dortmund, Schürrle, de 27 anos, é apontado ao Estugarda.



8H05 - Sevilha, Roma e At. Madrid disputam Aleix Vidal. O Barcelona, escreve o ‘Sport’, pede 10 milhões pela transferência.



8H02 - O Santos quer o regresso do avançado Robinhode 33 anos, que na última época representou o Atlético-MG.



Benfica também tentou Rúben Ribeiro mas jogador já estava 'amarrado' ao Sporting

Carlos Carvalhal é o novo treinador do Swansea.O Betis anuncia a renovação do contrato de Joaquín até 2020.Aí está mais um reforço para o Sporting. O Atlético Madrid, por intermédio de Gil Marín, confirmou que está fechado um acordo com o clube leonino por Luciano Vietto . As declarações do dirigente do clube madrileno foram feitas em Arona, à margem de um torneio infantil.A 'Gazzetta dello Sport' revela que o Inter está em adiantadas negociações com o Barcelona por Aleix Vidal e Deulofeu.Fonte do Barcelona garante ao jornal catalão Sport que o clube não tem qualquer interesse em Di María, do PSG.O avançado argentino do At. Madrid, Luciano Vietto é um dos principais nomes que o Sporting tem nesta altura para o reforço do ataque . Bruno de Carvalho e André Geraldes querem dar mais uma ‘prenda’ a Jorge Jesus.Pedro Pereira encontra-se à procura um novo clube e a saída em definitivo é a opção mais apetecível, tanto para o jogador como para os responsáveis do Benfica.Apesar dos maus resultados, Kepa vai ser a única contratação de janeiro do Real Madrid, diz o 'As'. Os merengues vão pagar 20 milhões de euros.Ao que Record apurou o Benfica também tentou Rúben Ribeir o mas este já estava amarrado ao Sporting.O extremo português Ivo Rodrigues (vinculado ao FC Porto até 2019) pode trocar de clube na reabertura de mercado. O Gent, atual 4º classificado do campeonato belga, está em negociações com o jogador que atua no Antuérpia, onde é treinado por Laszlo Bölöni.No Gil Vicente o treinador Jorge Casquilha está de saída e vai ser rendido por Paulo Alves.O 'Sport' diz que chegou a hora da verdade para o Barcelona avançar para a contratação de Philippe Coutinho.O também jogador do Rio Ave, Marcelo, está garantido pelo Sporting a partir da próxima época, masDouglas não tem feito parte dos planos de Rui Vitória na maior parte dos encontros do Benfica nesta temporada, mas a verdade é que o lateral-direito emprestado pelo Barcelona poderá mesmo manter-se no plantel até ao final da época. Segundo as informações recolhidas por Record junto de fonte próxima do jogador, o brasileiro, de 27 anos,