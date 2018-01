pode estar mais próximo do. Segundo a Radio Montecarlo, os merengues têm mantido contactos com o jogador belga, de 27 anos, que já terá recucaso duas ofertas de renovação doO preço que o Barcelona pagou por Phillipe Coutinho disparou o valor de, da. Em Itália avança-se que, com os catalães a terem pago 160 milhões de euros pelo brasileiro, o valor do argentino deverá rondar agora os 175 milhõesA imprensa italiana garante que o acordo de, do Arsenal, com oestá fechado e o avançado vai receber perto de 15 milhões de euros por época.- Oconcentra atenções nas vendas e já traçou uma 'meta' para janeiro: a SAD quer lucrar 30 milhões de euros com estes oitos jogadores Durante o tempo em que esteve em Portugal, em 2014, Wendel treinou-se no, após uma conversa entre Martins Ventura e Armando Jorge Carneiro, na altura diretor do Caixa Futebol Campus. O brasileiro, agora jogador do, prestou provas no Seixal, mas acabou por não ficar juntou-se aona corrida por. O médio alemão está em final de contrato com oO defesa grego, de 33 anos, renovou até 2020 com ode Marco Silva., médio-ofensivo de 25 anos, pode trocar opelo, por 24 milhões de euros.O 'L’Équipe' escreve que oe oestão a disputar a contratação de. A ex-equipa de Scolari já terá oferecido 70 milhões pelo goleador do, técnico do, quer reforços, mas não pensa contratar em Portugal. "Os que poderiam ajudar custariam 30 a 40 milhões. Clube não tem um poço de petróleo", disse ao Walesonline.- O presidente do, Ángel Haro, não descarta o regresso de, atualmente no Real Madrid



Confira o que se passou no mercado de transferências na segunda-feira e oestão muito perto de chegar a acordo para a transferência deé reforço dopara o próximo ano e meio, numa operação-relâmpago que foi finalizada na noite de ontem.Sem um único minuto em jogos oficiais pela equipa principal,está na rota de saída da Luz a título de empréstimo até final desta época. O regresso a Inglaterra afigura-se como o cenário mais verosímilO internacional francês,, atualmente no Antalyaspor (Turquia) foi oferecido nas últimas horas ao, mas sabeesta possibilidade foi imediatamente descartada pelos responsáveis leoninos Bom dia! O dia de ontem ficou marcado pela apresentação de Philippe Coutinho no Barcelona, aquela que é já considerada "a" transferência deste mercado. Mas ainda há tantos dias de (bons?) negócios pela frente...