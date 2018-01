O passar das horas não tem atenuado o escândalo que a eliminação do Real Madrid pelo Leganés representou com múltiplas análises e explicações para a crise vivida pelos merengues. O jornal catalão 'Sport' adianta quevai vestir a camisola doaté final da temporada. O jovem defesa austríacos é emprestado pelo, clube pelo qual alinhou esta época em dois jogos.O ex-futebolista brasileiroé o novo treinador do, 19.º classificado da 2.ª Liga, substituindo no cargo João Aroso.defesa do Borussia Dortmund, deve ser hoje confirmado noavançado de 16 anos do Génova, está muito perto de assinar pelaavança 'La Gazzetta dello Sport'., de 16 anos, assinou pelo. O clube alemão pagou 20 milhões de euros.Conte queixa-se que o plantel do Chelsea é curto e que não contratam quem deseja.Júlio César está muito perto de regressar . Quem o garante é o "Esporte Interativo" que - dando conta de informação proveniente de "três fontes diferentes - diz que "as negociações estão avançadas".Muitas são as vozes que se levantam sobre a necessidade do Real Madrid mudar de treinador ainda antes da eliminatória da Liga dos Campeões com o PSG mas segundo o 'Sport' Zidane só ainda não avançou com o pedido de demissão porO regresso deao Santos está preso por detalhes. meteu-se em campo para tentar garantir o empréstimo deaté final da época, apurou Record. O nosso jornal sabe que já foram encetados contactos com os responsáveis encarnados nesse sentido e, por esta altura, o avançado também já está a par do interesse do emblema espanhol.O 'Bild' avança com o nome do provável sucessor deno Bayern Munique. Trata-se de. Nagelsmann (Hoffenheim) também tem sido referido.Bacary Sagna pode renovar ode la Serie A, segundo o jornal 'The Sun'.A Cadena Ser garante que ocomunicou a Jorge Mendes, que quer, guarda-redes do Man. United.Cresce o rumor sobre o desejo docontrataré metido ao barulho. Segundo o 'As', Florentino Pérez está ciente de que será muito complicado convencer Nasser Al Khelaifi a aceitar perder Neymar, mas acredita que pode colocar Ronaldo no negócio como moeda de troca. . A eliminação na Taça do Rei faz com que o Real Madrid domine para já os rumores do dia mas há muito mais para acompanhar agora que já falta menos de uma semana para o fecho do mercado.