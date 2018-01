Continuar a ler

garante que tem condições para continuar no"Não creio que o problema a forma como passo a mensagem aos jogadores. Se fosse isso ia-me embora amanhã".- Oprepara-se parade contratação de, revela o jornal 'Daily Mirror', acrescentando assim o nome do avançado doa uma lista onde se contam Peter Crouch (Stoke City), Andy Carroll (West Ham) e Edin Dzeko (Roma)., de 24 anos, é jogador da, confirmando-se a notícia avançada por Record na última quarta-feira. O avançado assinou um contrato válido até final da temporada, por, tendo sido integrado no treino que o plantel academista fez na manhã desta sexta-feiraEm Espanha, oterá já avançado com uma proposta pelo médio argentino do Atlético Madrid,Lucas Moura, do, está em Londres para ultimar a sua transferência para o(PSG) fez um 'gosto' numa foto de Benzema nas redes sociais e em Espanha voltam a dar gás aos rumores que o colocam a caminho do- As notícias sobre a provável saída dedo cargo de treinador dono final da temporada são recorrentes - sobretudo na sequência de mau resultados dos blues -, mas as últimas novidades sobre o tema não têm que ver com a eliminação da Taça da Liga de Inglaterra, frente ao Arsenal e sim comA ida depara ocontinua a ser tema nas conferências de José Mourinho que não perdeu a oportunidade de dar uma 'bicada' ao rival do City. "Não ouvi ninguém a choramingar. [A situação de] Alexis é um pouco uma metáfora, quando vês uma laranjeira com umas laranjas magníficas nos ramos mais altos mas como não chegas lá tens de apanhar as que estão mais abaixo e então [como desculpa] dizes que não queres as outras lá de cima"...tem um novo pretendente: depois de ter visto Alexis Sánchez fugir para o rival United, oplaneia fazer uma oferta pelo francês doBoa notícia para os adeptos do Gonçalo Santos está de volta ao clube. O médio, 31 anos, rescindiu com o Aves e regressa à Amoreira, médio do, 26 anos, foi ontem apontado ao Benfica por alguma imprensa italiana.Em final de contrato com oe sem sinais que apontem para a renovação,continua a ser apontado aoé um nome que agrada aode Carlos Carvalhal, técnico português, ex-Sportingestá mais perto de rumar ao futebol chinês ainda nesta janela de transferências e, segundo as informações recolhidas por Record junto de fonte próxima do processo, já negoceia mesmo com o Changchun Yatai os termos de um contrato que ambiciona ser... de uma vidapode resolver em breve o futuro de. De acordo com informações recolhidas por Record, o Deportivo Corunha emergiu como um possível destino do médio-defensivo,Bom dia! A menos de uma semana do fecho do mercado de transferências, continue a acompanhar todas as movimentações