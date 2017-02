O portal Globoesporte adianta esta sexta-feira que o Real Madrid já terá fechado a sua primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se de Augusto Galván, jovem médio de 17 anos, que atuava no São Paulo , pelo qual os merengues irão pagar um milhão de euros, para lá de uma verba adicional referente a objetivos.De acordo com o Globoesporte, numa informação que posteriormente foi confirmada pela 'Marca', Galván irá integrar-se nos blancos no verão, inicialmente para integrar a equipa secundária, o Castilla. De referir ainda que o esquerdino era igualmente pretendido pelo Barcelona, mas, ao que parece, na luta de rivais acabou por levar a melhor a turma da capital.

Autor: Fábio Lima