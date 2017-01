Continuar a ler

No entanto, a Juventus não parece interessada em aceitar o negócio. A questão não é Morata - que agrada - mas sim o facto de os campeões italianos quererem incluir no negócio outros jogadores do Real Madrid - Toni Kroos e Luka Modric - cenário descartado de imediato pelos meregues.



O Real Madrid está determinado em contar com Paulo Dybala no seu plantel e, para isso, propôs à Juventus uma autêntica oferta do outro Mundo. Os merengues estão dispostos a pagar 90 milhões de euros e a ceder ainda o passe do avançado Morata, segundo noticia esta quarta-feira o jornal 'The Sun'.Recorde-se que o atacante já esteve ao serviço dos campeões italianos, mas foi recomprado pelo clube espanhol a troco de 30 milhões. De resto, os rumores de que quer regressar a Turim intensificaram-se nos últimos dias.

Autor: Luís Miroto Simões