Mertens está ligado contratualmente ao Nápoles até junho de 2018, mas o clube italiano procura prolongar a ligação perante o interesse de vários clubes da Premier League no seu futebolista. Além do United, Chelsea, Arsenal, Liverpool e Manchester City também seguem com especial atenção a temporada fantástica do internacional belga.



Todavia, as negociações de renovação de contrato estarão num impasse, depois do futebolista de 29 anos ter recusado a proposta que o clube apresentou, a qual duplica o vencimendo anual que este aufere atualmente, fixando-o em 2,4 milhões de euros.



A reunião teve lugar num hotel do centro de Nápoles, entre as 9 e as 11 da manhã de quarta-feira, poucas horas depois dos napolitanos terem sido eliminados nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, ao perderem na receção ao Real Madrid por idêntico resultado ao que se registou na primeira mão, em Espanha,

