Na mesma entrevista, Messi falou do Os rumores quanto à saída de Messi do clube da Catalunha têm sido constantes. Ainda terça-feira, o jornal inglês 'The Sun' avançou que o Manchester City comunicou ao Barcelona que está a preparar uma oferta de 115 milhões por La Pulga.Na mesma entrevista, Messi falou do "respeito mútuo" que existe com Cristiano Ronaldo. "Vejo-o como um fantástico jogador, que alcançou feitos fantásticos, porque é isso que ele é", referiu.

A renovação de Messi continua por formalizado mas as dúvidas quanto ao desfecho das negociações podem ter terminado depois da resposta dada apelo jogador argentino em entrevista à revista 'Coach Magazine'."Sempre disse que o Barcelona me deu tudo. Seguirei aqui até enquanto me quiserem" disse o avançado.

Autor: Sandra Lucas Simões