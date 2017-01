Continuar a ler

"Jesé é um jogador com quem trabalhei e sei bem o potencial que ele tem. Não conseguiu adaptar-se como queria no Paris Saint-Germain, por isso o próximo passo é chave", disse Karanka em conferência de imprensa, na qual admitiu estar "a tentar convencer o Jesé" a jogar pelo Middlesbrough, 16.º classificado da liga inglesa.



Por outro lado, o médio uruguaio Gastón Ramírez comunicou oficialmente o seu desejo de abandonar o clube em janeiro.



"É algo verdadeiramente frustrante. A época passada pediu para jogar aqui, onde conseguiu recuperar o seu melhor nível, o que lhe permitiu voltar à seleção uruguaia", referiu Karanka.



No entanto, a saída do jogador não depende unicamente da sua vontade de deixar o clube. "Se não recebermos uma oferta que consideremos correta, o jogador continuará a ser uma parte importante desta equipa", sublinhou o técnico espanhol.



Aitor Karanka, treinador do Middlesbrough, confirmou esta quinta-feira que só falta a aprovação de Jesé Rodríguez para que o jogador seja emprestado pelo Paris Saint-Germain e disse que Gaston Ramírez quer deixar o clube.O técnico espanhol, que já trabalhou com Rodríguez no Real Madrid, quando foi adjunto de José Mourinho no clube madrileno, disse que o Middlesbrough chegou a acordo com o Paris Saint-Germain para o empréstimo do avançado até ao final da época, só faltando a aprovação do jogador.

Autor: Lusa