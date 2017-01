Gerard Deulofeu in prestito secco fino al 30/06/2017@gerardeulofeu joins #ACMilan on a loan deal until 30/06/2017#welcomeDeulofeu pic.twitter.com/PbC17PzqC6 — AC Milan (@acmilan) January 20, 2017

O avançado espanhol Gerard Deulofeu vai atuar no Milan até final da temporada por empréstimo dos ingleses do Everton, anunciou o emblema italiano.Formado no FC Barcelona, o jogador de 22 anos vai viver a sua primeira experiência na Serie A, depois de ter sido pouco utilizado pelo técnico holandês Ronald Koeman nos toffees (fez apenas 13 jogos em todas as competições).Deulofeu vai vestir a camisola do Milan, atual quinto classificado da Serie A, até 30 de junho e deverá regressar a Liverpool, já que o clube italiano não ficou com opção de compra.Além de Everton e FC Barcelona, o jogador espanhol também passou pelo Sevilha.

Autor: Lusa