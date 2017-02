Continuar a ler

"Tentámos contratar [Alexandre] Pato no ano passado, mas ele não quis vir porque o nosso clube ainda estava na segunda divisão. Veio depois, quando conseguimos subir. Também tentámos contratar Diego Costa e outras estrelas. Resta saber quem é que virá no verão, mas posso assegurar que os jogadores que vamos contratar serão do mesmo nível do Diego Costa."



Sobre a negociação fracassada com Jorge Mendes, o dono do Tianjin Quanjian explicou: "Não foi há muito tempo que o famoso agente de jogadores Jorge Mendes veio à cidade de Dafeng para se encontrar connosco. Passámos a noite a negociar e só falta a assinatura de Falcão. Todavia, o acordo foi anulado pelo Cannavaro que nos disse mais tarde que Falcão não de adequava ao nosso estilo de jogo. Preço e reputação não são as nossas únicas preocupações. Temos de pedir desculpa a Jorge Mendes."

O proprietário do Tianjin Quanjian admitiu que abordou o Chelsea na tentativa de negociar a transferência de Diego Costa, o avançado que melhor se adequa ao estilo de jogo implementado pelo treinador Fabio Cannavaro, motivo que levou o clube a recuar na intenção de contratar Radamel Falcão. De resto, Shu Yuhui pede mesmo desculpa por isso a Jorge Mendes, agente do colombiano que joga no Monaco... e do hispano-brasileiro dos blues."No plano teórico não temos limite orçamental para contratações no verão. Podemos tentar contratar qualquer jogador [sem olhar a dinheiro], mas em algumas situação os nossos preferidos demonstraram relutância em vir para cá", adiantou o multimilionário chinês em conferência de imprensa, não afastando a possibilidade de garantir a contratação de Diego Costa no futuro próximo:

Autor: António Espanhol