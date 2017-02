Três anos depois de ter deixado a Major League Soccer, na altura para representar o Sporting, o avançado Fredy Montero está de regresso ao futebol norte-americano. Esta quarta-feira, através de comunicado, o Vancouver Whitecaps anunciou a contratação do colombiano, a título de empréstimo proveniente do Tianjin Teda, num acordo válido até final do ano."Estou muito entusiasmado, satisfeito e sinto-me honrado. Queria voltar a jogar na Major League Soccer e agradeço aos Whitecaps por esta oportunidade. Mal posso esperar para voltar a entrar em campo, em frente aos adeptos de Vancouver, e começar a marcar golos", disse o avançado, de 29 anos, que assina pelos Whitecaps enquanto Designated Player, uma espécie de contrato de estrela.

Autor: Fábio Lima