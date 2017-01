Em grande forma no Monaco de Leonardo Jardim, com 12 golos em 14 partidas na Ligue 1 - 14 em 18 no total de todas as competições -, Radamel Falcão também foi aliciado pelos milhões do futebol asiático. Contudo, o colombiano parece apostado em continuar a deixar a sua marca no Velho Continente e, de acordo com 'L'Equipe', uma proposta de 50 milhões de euros proveniente da China terá sido recusada pelo Monaco, clube que em 2013 pagou 60 milhões ao At. Madrid pelo Tigre.Ao que tudo indica terá sido o Tianjin Quanjian a fazer a oferta milionária aos monegascos, isto depois de ter também procurado garantir Diego Costa. Duas negas dadas aos chineses que, mesmo assim, podem não ter desistido, já que o 'L'Equipe' deixa claro que a saída do ex-FC Porto não está totalmente descartada.De resto, foi isso que Vadim Vasilyev deixou no ar, no domingo, quando abordou esse tema. "Tenho de pensar como um líder. Obviamente que quero conquistar títulos e troféus, mas há situações especiais. Há poucos clubes no Mundo que podem rejeitar ofertas dessas", considerou o homem-forte dos monegascos, ao Canal+.

Autor: Fábio Lima