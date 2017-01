Continuar a ler

Pokorny disputou 60 jogos pelo Slovan Liberec no campeonato checo, tendo marcado dois golos. Também já conta com uma internacionalização pela seleção checa.



O Slovan Liberec, atual 13.º classificado da liga checa, ao fim de 16 jornadas, anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com os franceses do Montpellier para a venda do capitão Lukas Pokorny.Segundo o clube checo, Pokorny, de 23 anos, assinou contrato por três épocas e meia, não adiantando os valores envolvidos no negócio.

Autor: Lusa