Continuar a ler

Jean-Louis Gasset foi adjunto do Laurent Blanc no Paris Saint-Germain e na seleção de frança, enquanto Ghislain Printant treinou o Bastia nas duas últimas épocas.



Ambos os treinadores foram futebolistas do Montpellier, em períodos distintos, sendo que Gasset chegou a treinar o clube em 1998/99, depois de ser adjunto durante 13 anos. Jean-Louis Gasset foi adjunto do Laurent Blanc no Paris Saint-Germain e na seleção de frança, enquanto Ghislain Printant treinou o Bastia nas duas últimas épocas.Ambos os treinadores foram futebolistas do Montpellier, em períodos distintos, sendo que Gasset chegou a treinar o clube em 1998/99, depois de ser adjunto durante 13 anos.

O Montpellier rescindiu esta segunda-feira com o treinador Frédéric Hantz, substituindo-o por uma dupla formada por Jean-Louis Gasset e Ghislain Printant, que já passaram pelo clube francês em fases distintas.Em comunicado, a equipa gaulesa refere que chegou a acordo com Hantz depois da goleada sofrida frente ao Marselha (5-1), a quarta consecutiva no campeonato, e que custou a queda para o 15.º lugar, a apenas um ponto da descida. O técnico estava no cargo desde janeiro de 2016.

Autor: Lusa