Depois de um verão em que tudo fez para regressar a Madrid, Álvaro Morata, de 24 anos, vê agora a saída como o melhor cenário para a carreira. O internacional espanhol não se tem entendido com Zidane e segundo foi dito quinta-feira no programa 'El Larguero', da Cadena SER, a intenção é deixar os merengues no final desta temporada.O avançado já terá dito ao empresário que está aberto a ouvir as propostas que lhe cheguem. Por parte dos merengues, que contrataram o espanhol no verão por 30 milhões de euros, também há abertura para que seja alcançado um acordo mas não por qualquer valor.Até este momento, os clubes que demonstraram querer contar com Morata e dispostos a chegar aos 60 milhões de euros pretendidos pelo Real Madrid, foram o Chelsea, o Arsenal e a própria Juventus.