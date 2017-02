Continuar a ler

"Queria ter ficado muitos anos na Juventus. Os responsáveis da Juve sabem disso. O único problema foi a cláusula de recompra do Real Madrid. Sem isso teria ficado", afirmou o espanhol que regressou esta temporada a Madrid por 30 milhões de euros O jogador não se ficou pora aqui nos elogios à equipa de Turim dizendo ter saudades da cidade e dos jogadores da vecchia signora. "Os bianchoneri estão no meu coração. Queria que chegassem à final da Liga dos Campeões e jogassem contra nós. Se tivéssemos de perder a final que fosse contra a Juventus. Sinto saudades da Juve, do bloco italiano com o Bonucci, Barzagli, Buffon, Marchisio e Buffon", afirmou.