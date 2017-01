Continuar a ler

Depois de 18 meses no United, clube pelo qual jogou, esta temporada, apenas 11 minutos na 'Premier League', o atleta, 15 vezes internacional pela seleção francesa, muda-se para o sétimo classificado do campeonato."Sei que Ronald Koeman pode tirar o melhor de mim. Conheço o estilo dele e como gosta de jogar futebol", disse o médio ao site official dos 'toffees', que poderão ter de desembolsar até um máximo de 27,5 milhões de euros, mediante a concretização de determinados objetivos.Antes de jogar no Manchester United, no qual não conseguiu impor-se, Schneiderlin cumpriu mais de 230 jogos pelo Southampton, após a chegada a Inglaterra, proveniente dos franceses do Estrasburgo."O Morgan está ansioso por mostrar as suas qualidade e por jogar. Um futebolista deve jogar, não sentar-se no banco ou ficar de fora da equipa", considerou Koeman, também ao site do Everton.