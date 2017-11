O portal ESPN FC revela esta quinta-feira que o Manchester United continuar a seguir atentamente os passos de Domingos Quina, jovem médio português de 17 anos que se encontra vinculado até 2019 ao West Ham. De acordo com aquela publicação, olheiros dos red devils terão estado a acompanhar o encontro com a Espanha, da seleção Sub-19, no qual o jovem médio até marcou um golo ( vitória lusa por 2-1 ).Ainda sem acordo para renovar contrato com os hammers, o jovem português, que na formação atuou no Benfica, é assim um alvo apetecível para os grandes de Inglaterra (o Arsenal também o pretende), mas também para o Paris SG, clube que segue também de forma atenta o jovem, que em terras de sua majestade já representou o Chelsea (entre 2013 e 2016).

Autor: Fábio Lima