O caso de Wayne Rooney não é exceção para o treinador dos red devils. "Ele nunca me disse nada em relação à China, mas o futuro é dele. Ele é que sabe de que forma quer acabar a carreira. Alguns dos meus colegas pensam que são mais importantes do que são e que podem interferir na vida dos outros, mas não podem", acrescentando ainda que o avançado ainda tem muito a oferecer à Premier League.



Depois de ter marcado oe ter batido odo Manchester United, que era de Bobby Charlton, Wayne Rooney, 31 anos, ainda não sabe se acabará a carreira em Inglaterra. José Mourinho, treinador do internacional inglês no United, não colocará entraves se essa for a vontade do jogador."Não gosto de ser crítico em relação aos jogadores que vão para a China. É a vida deles, a sua organização de carreira. O dinheiro é muito e a experiência pode ser interessante", começou por afirmar à imprensa britânica. A ida de Zlatan Ibrahimovic para a China no início desta temporada podia ter sido uma realidade e, segundo Mourinho, não podia ser criticada.