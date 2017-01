Continuar a ler

O 'Daily Mail' adianta que o relacionamento entre o avançado e Mourinho voltou ao estágio em que estivera logo após o episódio da cedência do número '9' a Zlatan Ibrahimovic, no início da tempoada, o qual ganhou força com a opção do técnico por Marcus Rashford ou Jesse Lingard em algumas partidas.Martial pretenderá ser emprestado até final da temporada, de forma a jogar com mais frequência, com o Sevilha a ter já mostrado interesse em receber o avançado francês, de acordo com notícias na comunicação social em Inglaterra e Espanha.

O descontentamento voltou a tomar conta de Anthony Martial no Manchester United, após José Mourinho o ter deixado fora dos eleitos para a deslocação ao reduto do Stoke City, no sábado (1-1) , em partida da 22.ª jornada da Premier League.O internacional francês sente que a decisão do técnico está relacionada com o fraco desempenho conseguido na partida anterior, diante do Liverpool, em Old Trafford, e estará a pressionar para ser emprestado ao outro clube, aproveitando a abertura do mercado de transferências.