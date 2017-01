Continuar a ler

O valor de mercado do médio defensivo de 20 anos, que esta temporada soma seis golos e duas assistências em 16 jogos da Serie A, ronda os 10 milhões de euros.



O Manchester United está interessado em Nemaja Matic, mas o processo de contratação do médio defensivo do Chelsea não se afigura fácil, pelo que José Mourinho terá proposto Franck Kessié como alternativa principal ao internacional sérvio, de acordo com uma notícia avançada pela estação de televisão Sky Italia.Kessié é internacional costa-marfinense e está ao serviço da Atalanta, tendo renovado o contrato recentemente, ficando com um vínculo válido até junho de 2021. O clube italiano não facilitará as negociações, tendo em conta que recusou recentemente uma proposta de 25 milhões de euros, proveniente do... Chelsea.