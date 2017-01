Continuar a ler

A vaga deixada em aberto por Depay não deverá ser colmatada, mas a de Schneiderlin representa outro desafio, uma vez que Mourinho tem contado sobretudo com o veterano Michael Carrick. Rojo coloca um problema ainda maior, apesar do treinador ter deixado claro na altura que tentaria rodar os disponíveis na posição.



Sobre a renovação de contrato de Antonio Valencia, o treinador português acabou por produzir uma declaração que certamente deixará o equatoriano muito satisfeiro: "Valencia é simplesmente o melhor lateral-direito que poderia ter. Atualmente, não há melhor lateral-direito no futebol. A renovação é uma recompensa para ele e sim um privilégio para nós, por termos conseguido continua a contar um tão bom jogador e homem."

"Sempre pensei que a melhor altura [para contratar] é o mercado de verão. Em janeiro, o mercado serve sobretudo numa emergência, no qual se pode resolver alguns problemas e tentar dar um pequeno empurrão à equipa para o que resta da temporada.""Não estava a pensar na saídas do Morgan [Schneiderlin] e do Memphis [Depay], mas as propostas certas chegaram e Everton e Lyon lutaram para os conseguir contratar. Os jogadores quiseram sair e não seria humano impedi-los. Se os jogadores não estão felizes, deixo-os ir", acrescentou Mourinho, não confirmando se Ashley Young tem propostas de clubes chineses.