O guardião espanhol está na mira do Real Madrid já há várias épocas e o assédio dos merengues tem sido constante. No entanto, desde que Zidane assumiu o comando dos blancos que o alvo passou a ser Courtois, do Chelsea. Contudo, a contratação do belga afigura-se quase impossível, passando assim De Gea a ser novamente o preferido para ocupar o lugar de Keylor Navas na baliza.



O ex-Atlético Madrid tem também mais uma cláusula no contrato que permite que o Real Madrid avance para a contratação por 60 milhões de euros. Todos estes termos serão removidos no caso de a renovação suceder.

José Mourinho não quer arriscar perder o número 1 da baliza do Manchester United, David De Gea, querendo por esse motivo ativar a extensão contratual acordada aquando da renovação do guarda-redes em 2015, segundo avança o 'The Sun'.Quando os red devils renovaram com o internacional espanhol adicionaram uma cláusula que possibilita o prolongamento do vínculo do guardião por um ano, passando assim a terminar em 2020; também o ordenado passaria de 205 mil euros por semana para 230 mil.