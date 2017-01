O Nápoles contratou o avançado Leonardo Pavoletti, colega do futebolista português Miguel Veloso no Génova, anunciou esta terça-feira o clube napolitano.Pavoletti, de 28 anos, era uma das principais figuras do Génova, por quem marcou 23 golos em 44 jogos, e foi contratado pelo Nápoles para colmatar a ausência forçada do polaco Arkadiusz Milik, que continua a recuperar da lesão de um ligamento cruzado, sofrida em outubro, ao serviço da sua seleção."Bem vindo, Leonardo!", escreveu o presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, na sua conta oficial no Twitter.O avançado poderá estrear-se com a nova camisola a 10 de janeiro, quando o Nápoles defrontar o Spezia, da Série B (segunda divisão), nos oitavos de final da Taça de Itália.