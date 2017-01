Continuar a ler

Também o gerente da equipa chinesa, Fu Qiang, se pronunciou, ao dizer que, apesar do clube estar à procura de reforços no mercado, só se irão efetuar "ajustes menores" na equipa esta época.



Qiang assegurou que Pellegrini terá a última decisão na hora de fazer novas contratações e acrescentou que o "fator mais importante será a capacidade dos jogadores de se adaptarem à equipa".



Os rumores estavam maioritariamente ligados ao defesa português Pepe, uma vez que termina o vínculo contratual com o Real Madrid em junho. Também o gerente da equipa chinesa, Fu Qiang, se pronunciou, ao dizer que, apesar do clube estar à procura de reforços no mercado, só se irão efetuar "ajustes menores" na equipa esta época.Qiang assegurou que Pellegrini terá a última decisão na hora de fazer novas contratações e acrescentou que o "fator mais importante será a capacidade dos jogadores de se adaptarem à equipa".Os rumores estavam maioritariamente ligados ao defesa português Pepe, uma vez que termina o vínculo contratual com o Real Madrid em junho.

A equipa de futebol Hebei China Fortune desmentiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, os rumores das supostas ofertas milionárias que o clube teria feito por Messi, James Rodríguez e Pepe O presidente do clube, Jerry Zhao, assegurou que só contratará jogadores estrangeiros "tendo em conta as condições atuais do clube e os pedidos do treinador", o chileno Manuel Pellegrini, que passou por equipas como o Villarreal, Real Madrid, Málaga e Manchester City antes de chegar à Superliga chinesa.

Autor: Lusa