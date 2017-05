Continuar a ler

"Creio que ele está muito feliz no Monaco. Há um Mundial no próximo ano e ele já está na seleção francesa", acrescentou ainda o líder monegasco, a quem nem uma proposta astronómica fará considerar transferir o avançado: "Não. Encontrámos o modelo desportivo e financeiro certo para o clube e será mais fácil para nós se mantivermos os nossos melhores jogadores."



De regresso às conquistas, com o título francês esta quarta-feira alcançado , o Monaco torna-se um alvo apetecível dos gigantes do futebol europeu, que certamente estarão dispostos a abrir os cordões à bolsa para contratar algumas das pérolas monegascas, como Bernardo Silva ou Kylian Mbappé. Ainda assim, 2017/18 vai ser diferente para os lados do principado."É parte do nosso modelo que alguns jogadores saiam, mas neste momento somos financeiramente mais fortes do que éramos há dois anos. Com estes jovens jogadores sabemos que o seu valor nunca irá descer, pois são talentosos e ambiciosos. Manter o Mbappé? É a nossa prioridade", garantiu Vadim Vasilyev, presidente do Monaco, em declarações à CNN.

Autor: Fábio Lima