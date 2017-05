Christian Atsu, antigo avançado do FC Porto, é o primeiro reforço do Newcastle para a temporada 2017/18, que assinala o regresso do clube à Premier League, após uma época passada no Champioship. O clube do norte de Inglaterra, ao qual o ganês, de 25 anos, estava emprestado pelo Chelsea, vão exercer o direito de opção previsto no acordo de cedência, que ascende a 7,3 milhões de euros.O dianteiro foi uma das figuras em destaque na equipa treinada por Rafa Benítez, tendo participado em 35 partidas e marcado cinco golos, contribuindo dessa forma para o título de campeão conquistado pelo Newcastle.Os 'magpies' anunciaram igualmente esta segunda-feira a celebração de um contrato de patrocínio, com a duração de cinco temporadas, com a empresa asiática 'Fun88.com', colocando assim um ponto final no controverso acordo com a 'Wonga'.

Autor: João Lopes