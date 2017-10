Neymar trocou o Barcelona pelo Paris SG apenas nos derradeiros dias do mercado de transferências, mas já tinha a ideia de rumar ao emblema da capital francesa 'construída' na sua mente mais de um mês antes. De tal forma que, durante o casamento de Lionel Messi, que ocorreu a 2 de julho, revelou aos seus colegas que iria deixar o clube para rumar aos parisienses.A revelação foi esta quinta-feira feita por Xavi, antigo médio dos catalães, em declarações à BBC Radio. "Disse-nos no casamento do Messi que queria mudar, que queria mudar de clube. E eu perguntei-lhe: 'mas porquê?' e ele disse-me que não estava feliz em Barcelona, que preferia sair para ter uma nova experiência na Europa. No Paris SG", disse o médio espanhol, que mesmo assim garante respeitar a decisão tomada pelo brasileiro."E acabou mesmo por fazê-lo. Foi a decisão dele e temos de respeitar. Creio que com Neymar e Mbappé o Paris SG tem uma grande oportunidade para ganhar a Champions", admitiu.

Autor: Fábio Lima