Ndidi, de 20 anos, vai assinar um contrato válido por cinco temporadas e meia, até 2022, depois de cumprir os exames médicos, algo que o clube espera que aconteça "até ao final da semana".



O médio defensivo cumpriu esta época 34 jogos pelo Genk, clube pelo qual se estreou como sénior em 2014/15.



O Leicester anunciou esta terça-feira a contratação do internacional nigeriano Wilfred Ndidi, que jogava no Genk, da Bélgica.A transferência, já acertada entre clubes e o jogador, será consumada depois de o nigeriano receber um visto de trabalho em Inglaterra, adianta o clube inglês no sítio oficial na Internet.

Autor: Lusa