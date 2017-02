Luís Norton de Matos está a uma reunião de se tornar o novo treinador da seleção de Sub-17 da Índia. Apontado como principal alvo pela Federação Indiana (AIFF), o técnico português foi esta quinta-feira confirmado por Kushal Das, secretário geral do organismo, como mais forte candidato para suceder a Nicolai Adam, que deixou o cargo em janeiro devido a um desentendimento com os jogadores da equipa jovem indiana."Já o dissemos várias vezes: o Luís é a nossa prioridade número um. Vamos reunir-nos com ele a 27 de março, numa reunião na qual estarão presentes o presidente Praful Patel e com Injeti Srinivas [chefe do departamento de desporto da Índia]. É o candidato número um, porque encaixa de forma perfeita no perfil que pretendemos", disse Kushal Das, em declarações ao portal 'Sportskeeda'.Recorde-se que Norton de Matos está longe dos bancos desde o final da temporada passada, altura na qual abandonou o comando do União da Madeira.

Autor: Fábio Lima