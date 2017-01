Continuar a ler

Pelo meio jogou ainda no Bochum (Alemanha), no Cluj (Roménia) e no Twente (Holanda).



Eis o vasto currículo de um guarda-redes que, nas últimas duas épocas, representou o San Antonio Scorpions e Rayo OKC, nos Estados Unidos da América.



Regressa agora à Europa para representar o Lillestrom. Pelo meio jogou ainda no Bochum (Alemanha), no Cluj (Roménia) e no Twente (Holanda).Eis o vasto currículo de um guarda-redes que, nas últimas duas épocas, representou o San Antonio Scorpions e Rayo OKC, nos Estados Unidos da América.Regressa agora à Europa para representar o Lillestrom.

O guarda-redes Daniel Fernandes vai defender, aos 33 anos de idade, a baliza do Lillestrom, clube do principal escalão do futebol norueguês.Formado no FC Porto, passou pela equipa B do Celta Vigo (Espanha), Jahn Regensburg (Alemanha) e por vários emblemas da Grécia - PAOK, Iraklis, Panathinaikos, Panserraikos, OFI Creta e Panthrakikos.

Autor: André Ferreira