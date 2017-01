Isak, avançado sueco, de 17 anos, vai para Dortmund. Depois de alguns meses de 'novela' em que os interessados se foram multiplicando e o Real Madrid parecia o destino mais certo , a decisão final chegou esta segunda-feira e foi comunicada através do Instagram do ex-companheiro no AIK do 'novo Ibrahimovic', Dickson Etuhu, sendo confirmada posteriormente pelo clube."A verdadeira qualidade é reconhecida muito cedo. O Dortmund tem imensos jovens talentos. Fico muito feliz por termos tido a hipótese de jogar juntos, agora vai ser o jogador de topo que todos acreditamos que serás", publicou Etuhu acompanhado de uma foto de Isak com o diretor desportivo do clube germânico, Michael Zorc.O Dortmund tinha-se adiantado na corrida nos últimos dias com a promessa de que o jogador seria já integrado na equipa e teria tempo de jogo no decorrer da época.