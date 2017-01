Continuar a ler

Recorde-se que o Shangai Sipg já contratou o brasileiro Oscar ao Chelsea, por quem pagou 61 milhões de euros, juntando-o assim ao compatriota Hulk numa equipa apostada em ganhar tudo naquele país.



Aubameyang, de 27 anos, natural do Gabão, soma esta temporada 20 golos em 22 partidas, contabilizando todas as provas.

Os chineses do Shangai Sipg, equipa orientada pelo treinador português André Villas-Boas, estão dispostos a abrir novamente os cordões à bolsa e, desta feita, o alvo é Aubameyang. O avançado do Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, é cobiçado na China e pode sair a troco de 150 milhões de euros, número que bateria todos os recordes de transferências.A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo diário 'As', que revela ainda o salário proposto ao avançado: qualquer coisa como 800 mil euros por semana, o que totaliza 41 milhões de euros por temporada. Aubameyang tem no Real Madrid outro interessado, mas o negócio estava a arrastar-se porque os alemães recusavam negociar abaixo dos 80 milhões de euros. Agora, com a proposta asiática, a fasquia dispara e a concorrência vai apertar.

Autor: Luís Miroto Simões