A boa campanha que o Wolverhampton está a fazer no Championship (liderança à 15.ª jornada) abriu as portas da Premier League a Nuno Espírito Santo, mas para o técnico português há um valor mais alto do que o facto de poder comandar uma equipa naquela que é vista como a liga mais forte do Mundo: o compromisso que assinou com o Wolves..."Quando assinas um contrato, tens de respeitá-lo. É um projeto que requer compromisso. O único foco que tenho na minha mente é o jogo de sexta-feira [diante do Fulham]. Nada mais nos pode distrair. Estamos a caminho de fazer algo importante, pois estamos a fazer as coisas bem", explicou o técnico português, em declarações à BBC WM, deitando assim por terra a vontade dos toffees, que assim vão ter de continuar em busca de um sucessor para Ronald Koeman.

Autor: Fábio Lima