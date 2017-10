São inúmeros os casos de grandes jogadores atuais que foram 'desviados' de outros clubes por motivos insólitos. Cristiano Ronaldo é um deles, pois já por várias vezes se falou que esteve perto de Arsenal, Juventus ou Liverpool antes de rumar ao Manchester United. Esta semana soube-se de um outro caso a envolver um futebolista que acabou por chegar ao topo muito recentemente. Falamos de Kylian Mbappé, que por um mero acaso não acabou no... RB Leipzig.Quem o diz é o diretor desportivo Ralf Rangnick, que ao 'Bild' detalhou os instantes que desviaram o atual jogador do Paris SG do emblema germânico em 2015, quando o avançado tinha apenas 16 anos. E tudo mudou por causa do despedimento de um treinador... "Tínhamos o Mbappé praticamente contratado. O problema foi que depois despedimos o Alexander Zorniger e nesse momento não sabíamos quem iria ser o nosso treinador", admitiu.Ora, dois anos depois, Mbappé está a caminho de se tornar no segundo jogador mais caro da história, isto caso o Paris SG tenha de exercer a cláusula de opção que tem sobre o avançado, avaliada num valor inicial de 145 milhões de euros (aos quais acrescem ainda 35 milhões em objetivos).

Autor: Fábio Lima