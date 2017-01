Depois de a família ter sido vítima de um traumatizante assalto quando estavam em casa, em setembro passado, Mounir Obbadi já tinha pedido ao Lille para deixar o clube do norte de França onde alinham os portugueses Rony Lopes e Éder. E a vontade do médio marroquino foi atendida, pois esteve vai rumar ao Nice.Atualmente no Gabão a participar na CAN'2017 - Marrocos apurou-se terça-feira para os quartos-de-final da prova -, o experiente jogador de 33 anos vai assinar um contrato válido por seis meses (período que ainda tinha para cumprir no Lille) com o clube onde joga outro português, Ricardo Pereira."É um alívio. Em companhia da minha mulher e dos meus filhos, agradeço aos dirigentes do Lille a sua compreensão e o seu apoio durante estas difíceis semanas. Estou também orgulhoso da confiança demonstrada pelo Nice e muito particularmente por Julien Fournier, que compreendeu a importância de disputar a CAN com o meu país apesar deste momento de mudança na minha carreira e na vida dos meus familiares", referiu Obbadi, que jogou pelo Monaco entre 2013 e 2015, antes de rumar ao Lille.