A evolução de Jan Oblak tem sido constante. O guarda-redes, quepara reforçar o Atlético Madrid, tem ganho nome na Europa. As boas exibições do esloveno - que se- não têm passado despercebidas ao Manchester City que, segundo avança o ‘Goal’, irá avançar para contratação no verão.As constantestêm deixado os adeptos dos citizens 'furiosos'. O chileno, que foi aposta de Pep Guardiola, não tem conseguido manter a qualidade exibicional registada ao serviço do Barcelona, como demonstram os 26 golos sofridos pelo City esta temporada.Perante este cenário, o interesse dos ingleses em contratar o guarda-redes dos colchoneros, que está lesionado até final de fevereiro, é real. No entanto, o Atlético Madrid não está interessado em deixar sair o guardião por um valor mais baixo do que o da cláusula, fixada nos 90 milhões de euros.