Contratado com pompa e circunstância em 2015, Martin Odegaard soma apenas uma partida ao serviço da equipa principal do Real Madrid e, ao que tudo indica, o seu futuro imediato não passará pelos merengues. De acordo com a 'Marca', o norueguês de 18 anos deverá mudar-se a título de empréstimo para o campeonato holandês, onde atuará até final da temporada 2017/18 ao serviço do Heerenveen.Ainda que o acordo para o empréstimo seja válido por uma temporada e meia, o mesmo jornal refere que os blancos terão a possibilidade de recuperarem o jogador a cada reabertura do mercado caso assim o entendam.De referir que, apesar de ainda não ser oficial a mudança, o norueguês não esteve esta segunda-feira presente no treino do Real Madrid, tendo-se deslocado a Valdebebas apenas para recolher os seus pertences no balneário blanco antes de rumar à Holanda, onde na terça-feira pode ser apresentado.

Autor: Fábio Lima