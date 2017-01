O Monaco oficializou esta segunda-feira, a um dia do fecho do mercado de transferências, a contratação do defesa esquerdo Jorge, futebolista de 20 anos que chega ao principado proveniente do Flamengo, clube no qual se formou.De acordo com a nota do clube de Leonardo Jardim - que não revela os valores envolvidos na operação -, o defesa brasileiro assinou até final da época 2020/21.

Autor: Fábio Lima