José Fonte e o "novo começo" no West Ham

O West Ham anunciou a contratação de José Fonte, titular da Seleção Nacional que se sagrou campeã europeia no verão passado. O central assinou por duas temporadas e meia - com mais outra de opção - e levou os hammers a pagarem 9,2 milhões de euros ao Southampton.O internacional português, de 33 anos, chegou a ser colocado na rota do Manchester United mas segue afinal para Londres, para representar outro histórico do futebol inglês. Fonte despede-se assim do Southampton, onde era capitão e alinhava há três épocas e meia."Assinei pelo West Ham porque se trata de um grande clube. Têm muitos adeptos e sei há muito como são apaixonados pela equipa. O treinador [n.d.r.: Slaven Bilic] também teve um peso decisivo. Ele queria muito que viesse e mostrou-me o projeto e a ambição do clube", explicou Fonte ao site dos londrinos.