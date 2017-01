O Sevilha confirmou esta terça-feira, através do seu site oficial, ter chegado a acordo com o Inter Milão para a contratação, a título de empréstimo até final da temporada, do avançado montenegrino Stevan Jovetic.Ainda segundo o comunicado dos andaluzes, o Sevilha tem uma opção de compra pelo avançado de 27 anos no final da cedência, ainda que nenhum dos clubes comunique qual o valor envolvido nessa cláusula.

Autor: Fábio Lima