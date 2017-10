Depois de Andrea Pirlo , eis que mais um jogador se prepara para deixar a Major League Soccer. Agora é a vez de Kaká anunciar o adeus ao campeonato norte-americano, ainda que no caso do brasileiro a despedida, pelo menos para já, não represente um total pendurar das chuteiras."Como sabem o meu contrato com o City acaba neste ano e temos discutido a renovação nos últimos meses. Depois disso, pensei muito e a minha decisão final é não renovar com o clube. Estou aqui para anunciar que o meu primeiro ciclo como jogador do Orlando vai terminar no final da temporada e quero agradecer a todo mundo", declarou Kaká, de 35 anos.O brasileiro, que foi a grande bandeira do Orlando City logo no arranque do projeto, em 2015, tem até ao momento 76 encontros disputados e 25 golos marcados. Na sua caminhada pela MLS, refira-se, Kaká nunca conseguiu chegar aos playoff, algo que tentará este ano, na despedida.

Autor: Fábio Lima