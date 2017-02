Depois de muitos avanços e recuos, Luís Fabiano é finalmente jogador do Vasco da Gama. O dianteiro, de 36 anos, assinou com o clube carioca - a duração do vínculo não foi revelada -, juntando-se a um longo rol de reforços do clube mais português do Rio de Janeiro, onde se destaca, entre outros, o portista Kelvin.Ex-jogador precisamente do FC Porto, Luís Fabiano chega ao conjunto de São Januário proveniente dos chineses do Tianjin Quanjian, com os quais rescindiu precisamente esta sexta-feira . A sua chegada ao Rio de Janeiro está marcada para terça-feira e nas redes sociais começa a gerar-se um grande movimento para receber o craque, visto como a contratação mais sonante dos vascaínos neste regresso à Série A.

Autor: Fábio Lima