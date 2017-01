Ponto final na especulação. O avançado italiano Simone Zaza já é oficialmente jogador do Valencia, clube ao qual chega proveniente da Juventus, cedido até final da temporada - os che ficam com opção de compra no final do empréstimo.Zaza, de 25 anos, será apresentado aos meios de comunicação social na segunda-feira, dia em que começará a trabalhar com os restantes colegas, num plantel no qual estão, como se sabe, os português João Cancelo e Nani.

Autor: Fábio Lima