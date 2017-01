O Flamengo anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado Orlando Berrío, por 3,2 milhões de euros. O dianteiro que atuava no Atlético Nacional da Colômbia era desde há muito um velho desejo dos responsáveis do Flamengo, que tinham visto já duas propostas serem rejeitadas e que pode agora ser concretizado, devido à entrada do 'dinheiro fresco' da venda de Jorge para o Monaco.As negociações pelo futebolista, de 25 anos, que se tornou profissional em 2009 e representou, além do Atlético Nacional, o Millonarios e o Patriotas, por empréstimo, decorriam há algumas semanas e foram finalizadas durante esta semana, quando os dirigentes do emblema de Medellin se deslocaram ao Rio de Janeiro, para presenciar o encontro de carácter particular entre o Brasil e a ColômbiaBerrío é esperado na terça-feira no Rio de Janeiro, para realizar os indispensáveis exames médicos e juntar-se ao plantel treinado por Zé Ricardo, naquele que o primeiro dia de um contrato com a duração de quatro temporadas.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil